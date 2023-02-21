خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: كلمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم تأت بجديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية من موسكو، إن كلمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم تأت بجديد، وهى إعادة لما قيل خلال العام ونصف الماضى، ولم يتخذ فيها أى قرارات جديددة سوى ما يتعلق بالداخل الروسى والاقتصاد والتعليم العالى والثقافة والرياضة.





وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "على المستوى السياسى والجيوستراتيجى فهى لم تأت بأى قول أو تهديد جديد سوى أن روسيا ما زالت مستمرة على نهجها ومصممة على موقفها الذى تراه موقفا صحيحا فيما يخص الدفاع عن حدودها الأمنية ثم الحدود الجغرافية ثانية، والدفاع عن الثقافة الشرقية الروسية والتى تتشابه جدا مع الثقافة الإسلامية".

وتابع عمرو الديب: "روسيا تشدد على حماية الشباب الروسى والأطفال الروس من الأفكار الغربية الهدامة وأهمها المثلية وغيرها، فالموقف الروسى موقف ثابت ولا يمكن زعزعته أو التخلى عنه، وإذا تخلت القيادة الروسية عن كل ما تقوله الآن فسنكون أمام انتهاء شرعية القادة الروس الحاليين، وكذلك السياسيين داخل روسيا".

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