يونيسيف: 80% من أطفال أوكرانيا يعيشون فى فقر

وأضاف الدر- فى مؤتمر صحفى، عبر الفيديو، بالأمم المتحدة- أن الأسر الأوكرانية تواجه الآن أزمة مالية متفاقمة، وأن فقدان الدخل وأزمات الطاقة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التى سببتها الحرب تدمر العائلات.
وأشار إلى أن آلاف الأطفال الفارين من الصراع فى جميع أنحاء البلاد فقدوا لقاحات حيوية لحمايتهم من الأمراض، وهو ما يعود فى جزء كبير منه إلى أن أكثر من 800 منشأة صحية تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها، بسبب القصف والغارات الجوية.
ونوه بأن المنظمة الدولية تسعى لتخفيف شكل آخر من أشكال الضغط الواقع على الأسر الأوكرانية- زيادة الفقر- حيث قدمت مساعدات نقدية متعددة الأغراض لما يقرب من ربع مليون أسرة فى أوكرانيا.
وقال المتحدث إن "اليونيسيف" قدمت الإمدادات التعليمية لأكثر من مليون طفل فى أوكرانيا وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب لأكثر من 5.5 مليون شخص، كما قدمت خدمات الصحة العقلية والدعم النفسى والاجتماعى إلى 4.6 مليون طفل ومقدم رعاية.
وأكد الدر أن ما يحتاجه الأوكرانيون أكثر من أى شيء آخر هو إنهاء الأعمال العدائية، مشيرا إلى أنه يبدو أن عام المعاناة المفروضة على أطفال أوكرانيا لا نهاية له فى الأفق.
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