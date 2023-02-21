أوكرانيا: القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للطاقة فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - أكدت الإدارة العسكرية بخيرسون جنوب أوكرانيا اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة فى الإقليم، ما تسبب فى انقطاع إمدادات الكهرباء عن العديد من البلدات.





وذكرت الإدارة فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت على مدار الليلة الماضية حتى صباح اليوم البنية التحتية للطاقة فى منطقة خيرسون، وبسبب الأضرار التى لحقت بخطوط الطاقة، لا يوجد مصدر طاقة فى العديد من البلدات، وفى الإجمالى أصبح هناك 804 أسر بدون كهرباء. وأضافت "أن قصف الأمس أدى إلى أن أصبحت ضاحية خيرسون فى زيميفنيك بدون كهرباء، حيث تم فصل 538 نقطة قياس عن الجهد".

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