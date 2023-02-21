بوتين: كييف سعت لامتلاك سلاح نووى قبل عمليتنا العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أن الغرب يخوض حربا ضدنا ولكنه لن يحقق ما يسعى إليه، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسى انكمش 2.1% فقط فى عام 2022.

وفيما يخص الهجوم الروسى على أوكرانيا، أكد بوتين، أن كييف سعت لامتلاك سلاح نووى قبل العملية العسكرية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.