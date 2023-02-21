روسيا تستدعى السفيرة الأمريكية لدى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، إن استدعاء سفيرة أمريكا يأتى بسبب تورط واشنطن فى نزاع أوكرانيا. وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، قد حذر فى وقت سابق، من العواقب التى ستلحق بالولايات المتحدة الأمريكية عقب إعلان تحقيق الصحفى "سيمور هيرش" بشأن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالى". وقال ريابكوف ـ إن تحقيق الصحفى الأمريكى سيمور هيرش، أكد صحة التصريحات الروسية التى لا تحمل أى شك بتورط الولايات المتحدة وربما دول الناتو الأخرى فى هذا العمل الذى وصفه بـ"التخريبى البشع".

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