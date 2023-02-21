بيان أوروبى يطالب بمعاقبة من يساعد روسيا على التهرب من العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال البيان الذى شاركت فى إصداره 12 دولة أوروبية، إن "أدوات روسيا للتحايل على العقوبات تزداد بشكل كبير"، مضيفًا أن "الاقتصاد الروسى تحول إلى عسكرى بالكامل".

ويأتى البيان الأوروبى بالتزامن مع كلمة ألقاها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مجلس النواب "الدوما"، حيث أكد بوتين أن الغرب رفض كل مساعى موسكو للحصول على ضمانات سلمية بشأن توسعات "الناتو" بالقرب من حدودها، مُشيرًا إلى أن أوكرانيا لم تترك لروسيا خيارًا سوى القيام بعملية عسكرية.