جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين خلال كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أن الشركات التى استثمرت فى الغرب خسرت أموالها وعقاراتها هناك، لافتا إلى أن بلاده ستوفر الدعم لرجال الأعمال الذين يستثمرون فى روسيا.
وفيما يخص موعد الانتخابات الروسية، أوضح بوتين، أن الانتخابات الإقليمية ستجرى فى سبتمبر المقبل، بينما ستجرى انتخابات الرئاسة فى 2024 وفقا للجداول المحددة والمعلنة وباحترام الإجراءات الديمقراطية كافة.
وأوضح أنه يجب توسيع قاعدة التعليم العالى والاهتمام بالحاجة للمختصين، ويجب أن يتم تطوير هذه المجالات بإعطاء فرص أكثر لدراسة الماجستير والدكتوراه، وفا للقناة الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. بوتين يعلن موعد الانتخابات الرئاسية فى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.