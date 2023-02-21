رسميا.. بوتين يعلن موعد الانتخابات الرئاسية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين خلال كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أن الشركات التى استثمرت فى الغرب خسرت أموالها وعقاراتها هناك، لافتا إلى أن بلاده ستوفر الدعم لرجال الأعمال الذين يستثمرون فى روسيا.

وفيما يخص موعد الانتخابات الروسية، أوضح بوتين، أن الانتخابات الإقليمية ستجرى فى سبتمبر المقبل، بينما ستجرى انتخابات الرئاسة فى 2024 وفقا للجداول المحددة والمعلنة وباحترام الإجراءات الديمقراطية كافة.

وأوضح أنه يجب توسيع قاعدة التعليم العالى والاهتمام بالحاجة للمختصين، ويجب أن يتم تطوير هذه المجالات بإعطاء فرص أكثر لدراسة الماجستير والدكتوراه، وفا للقناة الإخبارية.