مراسل «القاهرة الإخبارية»: بوتين أكد مجددًا استمرار العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أراد أن يؤكد اليوم من جديد أن روسيا ستستمر بعمليتها العسكرية حتى تحقيق جميع الأهداف.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالرغم من أن بوتين أشار إلى أن هذه الأهداف أو المهام الموكلة للجيش الروسى سيتم تحديدها فى وقت لاحق، كما أشار إلى أن الغرب كان يكذب على روسيا من خلال اتفاقيات مينسك، وفى ذلك الوقت كانت تغطى العديد من الأمور بهذه الاتفاقيات، لتزويد الجانب الأوكرانى بالأسلحة والمعدات العسكرية، وأيضا لتدريب القوات الأوكرانية».

وتابع «مشيك»: «بوتين أكد أن بحر أزوف أصبح بحرا روسيا داخليا، وهذا الأمر اعتبره البعض أن بوتين يشير هنا إلى أن السيطرة الروسية على المناطق الجديدة التى ضمت إلى الأراضى الروسية، أصبحت سيطرة أبدية، ولا يمكن أن تنسحب روسيا أو تتراجع من هذه المناطق أو الموانئ التى تم السيطرة عليها».

وأوضح: «بونتين أعلن عن تقديم المساعدات إلى سكان المقاطعات الأربعة التى ضمت إلى روسيا، بالإضافة إلى تطوير المنشآت وتطوير الطرق والسكك الحديدية وشبكة المواصلات، وتحدث للداخل الروسى وأكد على أن الاقتصاد استطاع أن يواجه العقوبات الغربية واستطاع أن يتكيف مع هذه العقوبات».