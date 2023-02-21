أول تعليق أوكرانى على خطاب بوتين

جدة - نرمين السيد - وكان بوتين قد هاجم الدول الغربية، فى خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الروسى، إذ قال إن الغرب "منافق" فى تعامله مع الحرب، نظرا لتاريخه السابق.

وأضاف بوتين، فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما" أن النخب الغربية هى المسؤولة عن التصعيد فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرب يسعى لصرف الانتباه عن فضائح الفساد والمشكلات الأخرى، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلن الرئيس الروسى أن مستوى تجهيز قوات الردع النووى الروسى بلغ 91%، مؤكدا أن الغرب متورط فى محاولات كييف لاستهداف الطيران الروسى، مضيفًا أن "كييف سعت لامتلاك سلاح نووى قبل العملية العسكرية الروسية".

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.