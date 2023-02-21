بوتين: نعمل مع الشركاء لإنشاء نظام مصرفى مستقل عن الدولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أننا حافظنا على قوة اقتصادنا ورفعنا معاملاتنا بالروبل، كما أننا نعمل مع الشركاء لإنشاء نظام مصرفى مستقل عن الدولار.

وتابع بوتين بالقول، "علينا رفع اقتصادنا إلى مستويات جديدة وإزالة جميع العقبات"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.