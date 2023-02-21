الصين تدعو إلى وقف تأجيج النار فى الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال تشين - حسبما ذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" الناطق بالانجليزية اليوم الثلاثاء - "الصين قلقة للغاية من أن الصراع الروسى الأوكرانى سيستمر فى التصعيد أو حتى يخرج عن نطاق السيطرة، لذا نحث دولا معينة على التوقف فورا عن تأجيج النار".
جاءت تصريحات تشين فى الوقت الذى أفادت فيه وسائل الإعلام الروسية بأن كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، توجه إلى موسكو وفى جعبته خطة للتسوية السلمية للصراع فى أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن زيارة وانج لروسيا ستكون فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين وفقا للاتجاه الذى حدده رئيسا البلدين.
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