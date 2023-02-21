جدة - نرمين السيد - وأكد بوتين، خلال كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أن روسيا تتحدى محاولات الغرب لتدمير اقتصاد بلادهم عن طريق العقوبات، قائلاً: "نتعامل مع التحديات التى تواجهنا بعناية ومنهجية".
وأضاف الرئيس الروسى، أن تدفقات الدخل الروسى لم تنضب رغم العقوبات الغربية، مشددًا على أن "الغرب يحاربنا على الجبهة الاقتصادية ولن ينجح".
وأشار إلى أن "كييف سعت لامتلاك سلاح نووى قبل العملية العسكرية الروسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يقترح تشكيل صندوق لدعم ضحايا الحرب الأوكرانية من الروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.