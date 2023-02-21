بوتين يقترح تشكيل صندوق لدعم ضحايا الحرب الأوكرانية من الروس

جدة - نرمين السيد - وأكد بوتين، خلال كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أن روسيا تتحدى محاولات الغرب لتدمير اقتصاد بلادهم عن طريق العقوبات، قائلاً: "نتعامل مع التحديات التى تواجهنا بعناية ومنهجية".

وأضاف الرئيس الروسى، أن تدفقات الدخل الروسى لم تنضب رغم العقوبات الغربية، مشددًا على أن "الغرب يحاربنا على الجبهة الاقتصادية ولن ينجح".

وأشار إلى أن "كييف سعت لامتلاك سلاح نووى قبل العملية العسكرية الروسية".