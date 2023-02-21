بوتين: مستوى تجهيز قوات الردع النووى الروسى بلغ 91%

جدة - نرمين السيد - وأشار بوتين، خلال كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، إلى أن الغرب متورط فى محاولات كييف لاستهداف الطيران الروسى، مضيفًا أن "كييف سعت لامتلاك سلاح نووى قبل العملية العسكرية الروسية".

وحذر بوتين نواب بلاده، من التحديات الغربية، قائلاً إن روسيا تتحدى محاولات الغرب لتدمير اقتصاد بلادهم عن طريق العقوبات، قائلاً: "نتعامل مع التحديات التى تواجهنا بعناية ومنهجية".