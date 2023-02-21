الكرملين: زيارة بايدن لكييف لا تمثل شيئا استثنائيا لـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يتابع خطاب بايدن فى بولندا، إلا أن العالم أجمع عليه دراسة محتوى رسالة بوتين فى خطابه اليوم أمام البرلمان.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد وصل أمس الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لدعمها فى حربها ضد روسيا.
وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكى، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الأزمة "الروسية - الأوكرانية".
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