بوتين: الغرب يحاربنا على الجبهة الاقتصادية ولن ينجح

جدة - نرمين السيد - وتابع بوتين فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب يحاربنا على الجبهة الاقتصادية ولن ينجح، مشيرا إلى أن تدفقات الدخل الروسى لم تنضب رغم العقوبات الغربية.

وفيما يخص العملية العسكرية الروسية، قال بوتين إننا بدأنا برامج واسعة لتطوير المناطق الأوكرانية الجديدة التى انضمت لروسيا، كذلك أقترح تشكيل صندوق لدعم الضحايا الروس فى العملية العسكرية بأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.