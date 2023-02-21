جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أن الغرب جهّز أوكرانيا لحرب طويلة الأمد، مؤكدا أن الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم كييف عسكريا.
وتابع بوتين، بأن: "الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات أمنية، بل أنفق أكثر من 150 مليار دولار في دعم أوكرانيا عسكريا"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكد بوتين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كميدان لمواجهة روسيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تريد تحويل الصراع إلى حرب عالمية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرب عالمية جديدة.. تصريح جديد من بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.