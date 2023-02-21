حرب عالمية جديدة.. تصريح جديد من بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، أن الغرب جهّز أوكرانيا لحرب طويلة الأمد، مؤكدا أن الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم كييف عسكريا.

وتابع بوتين، بأن: "الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات أمنية، بل أنفق أكثر من 150 مليار دولار في دعم أوكرانيا عسكريا"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد بوتين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كميدان لمواجهة روسيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تريد تحويل الصراع إلى حرب عالمية جديدة.