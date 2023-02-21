بوتين: هناك تغييرات جذرية ستغير شكل العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة له أمام البرلمان الروسى "الدوما"، مؤكدًا أن شعب دونباس كانت ينتظر مساعدة روسيا، وأن القتل ودعم الإرهاب كان سائدا فى دونباس قبل العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسى، إن "أوكرانيا لم تترك لنا أى خيار سوى القيام بالعملية العسكرية"، معتبرًا أن الدول الغربية هدفها الهيمنة.
وأكد بوتين أن الناتو تمدد بالقرب من الحدود الروسية، قائلاً: "ندافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط وإنما عن عالم متعدد الأقطاب".
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