ماكرون: مشروع إصلاح نظام التقاعد يحتاج لمزيد من الوقت

جاءت تصريحات ماكرون خلال جولته داخل أجنحة سوق "رانجيس" أكبر سوق للمنتجات الغذائية الطازجة فى العالم فى مدينة رانجيس بضواحى باريس الجنوبية، حيث تبادل الحديث مع العاملين للإطلاع على ظروف عملهم الشاقة منذ الصباح الباكر فى السوق.
وقال: "هناك أشخاص يعملون ليلا مع الطقس البارد وأحمال ثقيلة، نأخذ فى الاعتبار هذه الاختلافات ولكن بشكل عام، يعلم المواطنون أن كل فرد يجب أن يعمل لفترة أطول قليلا فى المتوسط، وإلا فلن نكون قادرين على تمويل نظامنا التقاعدى".
وأكد الرئيس الفرنسى أن هذا الإصلاح يجعل من الممكن خلق المزيد من الثروات للبلاد، حيث سيكون هناك المزيد من ساعات العمل وبالتالى فإن هذا سيساعد على إعادة عملية التصنيع فى البلاد أكثر، ما يجعل من الممكن تمويل التعليم والصحة، مضيفا أنه يعتمد على "الحس الفرنسى المشترك".
وتابع إن "النقاش الحقيقى الذى يجب أن نجريه فى المجتمع هو العمل"، مؤكدا أن "العمل الذى يسمح لنا ببناء مستقبلنا ومستقبل عائلتنا".
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