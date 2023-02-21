العالم اليوم - حصيلة جديدة لضحايا الزلزالين الجديدين في تركيا وسوريا

انتم الان تتابعون خبر حصيلة جديدة لضحايا الزلزالين الجديدين في تركيا وسوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 12:22 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الجديدين في تركيا وسوريا إلى 8 قتلى، بعد أسبوعين من وقوع زلزالين مدمرين أسفرا عن مقتل قرابة 45 ألف شخص.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث التركية إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 294 آخرون، بينهم 18 في حالة حرجة.

فيما أوردت وسائل إعلام سورية أن امرأة وفتاة توفيتا نتيجة الذعر جراء الزلزال الذي ضرب محافظتي حماة وطرطوس.

وضرب زلزالان جديدان الأول بقوة 6.4 درجات والثاني بقوة 5.8، الإثنين محافظة هاتاي التركية (جنوب)، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وفي تركيا نُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، عقب الحادثة.

وقال لوتفو سافاش عمدة هاتاي، إن عددا من المباني انهار في الزلزال الجديد، مما أدى إلى محاصرة أشخاص بداخلها.

وأضاف: أن المحاصرين ربما يكونون أشخاصا عادوا إلى منازلهم، أو كانوا يحاولون نقل أثاث من منازل متضررة.

فيما أُصيب 150 شخصاً على الأقلّ بجروح في محافظة حلب في شمال غرب سوريا.

وجرى الإبلاغ عن إصابات بين المدنيين من جراء سقوط حجارة عليهم أو القفز من الأبنية المرتفعة أو التدافع، وآخرين بحالات إغماء.