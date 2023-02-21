العالم اليوم - صادرات النفط السعودية ترتفع بـ11 بالمئة في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر صادرات النفط السعودية ترتفع بـ11 بالمئة في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 12:22 مساءً - ارتفعت صادرات النفط السعودية في ديسمبر الماضي بنحو 11.1 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 85.5 مليار ريال (22.8 مليار دولار)، بحسب بيان من هيئة الإحصاء السعودية، الثلاثاء.

وقالت هيئة الإحصاء في بيانها إن الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) انخفضت في ديسمبر بنسبة 24.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 22.7 مليار ريال.

وبشكل إجمالي، ارتفعت صادرات السعودية السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 1.1 بالمئة في ديسمبر لتصل إلى 108.2 مليار ريال، كما ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 16.9 بالمئة لتصل إلى 62.2 مليار ريال.

وأشار بيان هيئة الإحصاء إلى أن المملكة حققت فائضا تجاريا في ديسمبر الماضي بقيمة 54 مليار ريال بفضل زيادة الصادرات النفطية.

وذكرت هيئة الإحصاء أن الصين حافظت على مركزها كشريك رئيسي للمملكة في التجارة السلعية، حيث بلغت صادرات السعودية للصين في ديسمبر 16.2 مليار ريال، فيما بلغت واردات السعودية من الصين 13.7 مليار ريال في نفس الشهر.