الأمم المتحدة تدعو للمساهمة في حملة مساعدات لتركيا وسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:25 صباحاً - دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى الإسهام بشكل أسرع في حملة المساعدات التي أطلقتها لمعاونة تركيا وسوريا عقب زلزال جديد ضرب البلدين.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، حسبما نقلت تقارير إخبارية نشرت اليوم، إلى “تعرض ولاية هاتاي التركية أمس لزلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج بالمنطقة”، مؤكدا أن “هذا الزلزال يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة”.

وأعرب المتحدث عن شكره للدول المساهمة في مساعدة المناطق المنكوبة من الزلزال، قائلا “إن حياة الأشخاص في خطر، وبالتالي ينبغي تسريع المساعدة”.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق إلى تقديم 397.6 ملايين دولار مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.