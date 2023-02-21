أوكرانيا تعلن مقتل 3 أشخاص فى قصف روسى بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية بدونيتسك جنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم بينما أصيب خمسة آخرون إثر قصف شنته القوات الروسية الليلة الماضية.





وقال كيريلينكو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك: اثنان فى باخموت وواحد فى إيفانوبيليا. وأصيب خمسة آخرون".. وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى منطقتى ماريوبول وفولنوفاكا". وأشارت "يوكرين فورم" إلى بيان الجيش الأوكرانى الأخير والذى أوضح أن القوات الروسية شنت على مدار أمس 6 هجمات صاروخية و28 غارة جوية على البنية التحتية المدنية لأقاليم دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وشنت، إضافة إلى ذلك، 86 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

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