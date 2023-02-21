وزير الخارجية اليونانى: نواصل التعاون مع مصر لنقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال ديندياس خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن: "إننا نعمل كل ما فى وسعنا لمنع نشوب أزمة فى البلطيق، كما نواصل التعاون مع مصر لنقل الطاقة النظيفة لأوروبا"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، كان قد التقى مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الإثنين، فى أثينا حيث أكد الجانبان على العلاقة القوية بين البلدين.
وشكر بلينكن رئيس الوزراء اليونانى على القيادة الإقليمية لليونان بما فى ذلك دعمها المستمر لأوكرانيا ودورها كمركز إقليمى للطاقة.
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