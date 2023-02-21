تايوان تتعقب 11 طائرة عسكرية صينية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - فى بيان نقلته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية - بأنه من بين 11 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبى، تم اكتشاف طائرتين حربيتين مضادتين للغواصات من طراز Shaanxi Y-8 فى الركن الجنوبى الغربى من منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية.

ووفقًا لوزارة الدفاع، لم تعبر أى طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبى خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بكين أرسلت - خلال الشهر الجارى- 227 طائرة عسكرية و89 سفينة بحرية حول تايوان.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتينى إلى منطقة الدفاع التايوانية.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".