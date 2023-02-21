بولندا: استقبلنا 9 ملايين و964 ألف لاجئ أوكرانى منذ بداية الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم لبولندا إلى 9 ملايين و964 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا"، فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن البلاد استقبلت أمس نحو 20 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت مغادرة نحو 19 ألفا و100 لاجئ أوكرانى من بولندا عائدين إلى بلادهم، ما يرفع إجمالى العائدين إلى حوالى 8.1 مليون شخص. وكانت بولندا قد مررت - فى شهر مارس الماضى - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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