بلينكن: نعمل على تعزيز أمن الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، أننا ندعم جميع الشركاء لمواصلة أسس الديمقراطية، كذلك نعمل على تعزيز أمن الطاقة فى القارة الأوروبية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، كان قد التقى مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الإثنين، فى أثينا حيث أكد الجانبان على العلاقة القوية بين البلدين.

وشكر بلينكن رئيس الوزراء اليونانى على القيادة الإقليمية لليونان بما فى ذلك دعمها المستمر لأوكرانيا ودورها كمركز إقليمى للطاقة.