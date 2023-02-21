بعد زيارته المفاجئة.. «القاهرة الإخبارية» تكشف كيف وصل بايدن إلى كييف؟

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل مثيرة حول زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى أوكرانيا، وذلك بعد زيارته المفاجئة والسرية إلى العاصمة كييف فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.





وأجاب تقرير "القاهرة الإخبارية" على التساؤل: "كيف وصل بايدن إلى كييف؟"، موضحًا أن الرئيس الأمريكى غادر واشنطن متجهًا إلى بولندا، دون الإعلان عن زيارة أوكرانيا، إذ كان معروفًا أنه سيزور العاصمة البولندية وارسو.

فيما نفى مسؤولون أمريكيون وجود أى نية لدى بايدن لزيارة كييف، خلال وجوده فى بولندا، بينما ركب بايدن القطار لساعات، عابرًا الحدود البولندية نحو أوكرانيا.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أوضحت مصادر أمريكية أن مخاوف أمنية وراء التكتم على الزيارة.

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الإثنين، حيث زار بايدن حائط تذكارى لقتلى الجيش الأوكرانى فى العاصمة كييف، يرافقه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وجاءت زيارة بايدن إلى كييف، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لانطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.