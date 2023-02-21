العالم اليوم - روسيا تكشف موعد عودة "الرواد العالقين" في الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:18 صباحاً - كشفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، الثلاثاء، عن موعدة عودة رواد الفضاء الثلاث العالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب للضغط في الكبسولة التي كانت ستعيدهم للأرض العام الماضي.

وقالت الوكالة، إن رواد الفضاء الثلاث سيتمكنون من العودة على متن كبسولة بديلة من طراز سويوز إم.إس-23 في سبتمبر.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن "روسكوزموس" قولها "كان من المقرر في البداية أن يهبط سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين وفرانشيسكو روبيو على متن سويوز إم.إس-22 في 28 مارس 2023. ومن المقرر الآن أن يتحقق ذلك بواسطة سويوز إم.إس-23 في سبتمبر 2023".

وتعتقد "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.

وكانت "روسكوزموس" قد فتحت تحقيقا في ديسمبر الماضي، حول تعرض المبرد الخارجي لكبسولة "سويوز" لثقب صغير، في الوقت الذي كان فيه اثنان من رواد الفضاء يستعدان للقيام برحلة روتينية في الفضاء.

ولا يعد هذا التسريب الأول على "سويوز"، ففي عام 2018، تعرضت الكبسولة لتسريب تم إصلاحه بعدما تسبب في فقد بسيط بالضغط لم يحدث أي أضرار.