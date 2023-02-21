العالم اليوم - الحظ يبتسم لنادلة.. والنتيجة آلاف الدولارات

انتم الان تتابعون خبر الحظ يبتسم لنادلة.. والنتيجة آلاف الدولارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:18 صباحاً - حصلت نادلة تعمل في مطعم بمدينة ملبورن الأسترالية، على إكرامية بقيمة 10000 دولار من قبل مجموعة من رواد المطعم، بعدما تناولوا وجبة طعام.

وقالت الطالبة الجامعية لورين، التي أشرفت على الاعتناء بزبائن طاولة بالمطعم الذي تعمل فيه، إنها تفاجأت بالإكرامية الكبيرة التي قدمت لها.

وحسبما نقلت صحيفة "هيرالد صن" عن لورين، فإن زبونا قدم لها الإكرامية بشرط أن تأخذ نسبة 70 بالمئة منها، أي 7000 دولار، وتتقاسم الباقي مع زملائها في المطعم.

وأضافت لورين: "جعلت الزبون يقول الرقم بصوت عال لأني فكرت في البداية بأني سمعته على نحو خاطئ، أو قرأت صفرا إضافيا".

وحسبما ذكر العاملون في المطعم، فإنهم شاهدوا لورين تبكي لشدة تأثرها من قيمة الإكرامية، التي قالوا إن مقدمها رجل أعمال شاب يعمل بمجال العملات المشفرة.

وقلصت لورين التي حصلت على الإكرامية من ساعات عملها في المطعم، كي تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في دراستها الجامعية.