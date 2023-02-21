روسيا تتوعد المتورطين فى تفجير «السيل الشمالى»

جدة - نرمين السيد - وصفت السفارة الروسية فى السويد، صمت ستوكهولم بشأن حادث تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالى، بأنها "محاولة لإخفاء المعلومات عن منظمى ومرتكبى هذه العملية التخريبية"، متوعدة بتحمل الأطراف المتورطة، تبعات هذه الحادثة.





وجددت السفارة الروسية، اتهام واشنطن بالوقوف وراء هذه العملية الإرهابية التى لها تداعيات غير مسبوقة بالنسبة لبعض حلفائها، مشيرة إلى أن النرويج والولايات المتحدة هما أكبر المستفيدين من هذا الحادث نظرا لأنهما يحصلان على أرباح زائدة من توريد الغاز المسال إلى أوروبا. ويعقد مجلس الأمن الدولى اليوم اجتماعا بشأن تفجير السيل الشمالى بدعوة من الطرف الروسي، حيث من المتوقع أن تعرض روسيا خلاله مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق الدولى فى انفجارات السيل الشمالى.

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