«القاهرة الإخبارية» تبث مشاهد مأساوية للسيول المدمرة فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - بثت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لأثار السيول المدمرة فى البرازيل، والتى التقطتها عدسة طائرة مسيرة "دورون"، حيث أظهرت الصور انهيارات أرضية واسعة النطاق، وغرق السيارات، وانتشار الكلاب الضالة، بينما يقف المواطنون فى العراء يتابعون المشهد.





كما أظهرت اللقطات أحياء بأكملها وقد غمرتها المياه فى مدن البرازيل، ومنازل دمرتها انهيارات أرضية وطرقاً سريعة مقطوعة بالأتربة والسيول الوحلية، وسيارات سقطت عليها أشجار وأعمدة كهرباء.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تفقد الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الإثنين، المناطق المنكوبة فى ولاية ساو باولو، جنوب شرق البرازيل، حيث خلفت فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة 40 قتيلاً.

وفى أعقاب جولة على متن مروحية فوق المناطق المنكوبة، عقد الرئيس البرازيلى مؤتمراً صحفيًا، حيث قال: "من المهم أن نعمل سوياً.. علينا أن نصلّى من أجل الضحايا، وكذلك أيضاً من أجل أن يتوقف المطر حتى نتمكّن من البدء فى إعادة الإعمار".

وكان المعهد الوطنى للأرصاد الجوية قد أصدر تحذيرًا من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرضت مدينة ساو سيباستياو، الواقعة على بُعد 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، لانهيار أرضى حوالى تسبب فى دمار خمسين منزلاً، وسقوط 39 قتيلاً.

وحذرت السلطات من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، حيث لازال 40 شخصًا آخرين لا يزالون فى عداد المفقودين.

وأعلنت السلطات البرازيلية حالة الطوارئ فى خمس مدن ساحلية، بعدما تعرضت شبكات الطرق الأرضية لانهيارات أرضية واسعة فيها، ما يصعب الوصول إليها.