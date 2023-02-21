رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز الروابط العسكرية لبلادها مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - تعهدت رئيسة تايوان، تساى إينج-وين، اليوم الثلاثاء، بتعزيز الروابط العسكرية لبلادها مع الولايات المتحدة، للحد مما وصفته بالـ"التوسع الاستبدادى"، وذلك بعد اجتماع مع برلمانيين أمريكيين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية.





وقالت تساى إينج وين، إثر لقائها مع وفد الكونجرس الأمريكى فى مكتبها بالعاصمة تايبيه، إن "تايوان والولايات المتحدة ستواصلان تعزيز التبادلات العسكرية". وأضافت رئيسة تايوان: "ستتعاون تايوان بشكل نشط أكثر مع الولايات المتحدة والشركاء الديمقراطيين الآخرين لمواجهة التحديات العالمية مثل التوسّع الاستبدادى والتغير المناخى".

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