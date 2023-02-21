الاحتلال يعتقل 22 مواطنا بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة فى مخيم الفوار، واعتقلت 15 فردا. ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص، فيما جرى اعتقال شابين من مخيم "عقبة جبر" فى أريحا، واثنين من محافظة "نابلس" الشمالية.

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