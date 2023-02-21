موسكو تتهم واشنطن بعرقلة جهود التسوية بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - اتهم نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بولانسكى، الولايات المتحدة بعرقلة الجهود الدولية لدعم التسوية فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع تبنى أى قرارات لصالح الفلسطينيين فى مجلس الأمن.





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