بولندا: بايدن ودودا سيناقشان تعزيز أمن وارسو

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن قد وصل اليوم الثلاثاء إلى بولندا، للقاء الرئيس أندريه دودا، ومن المقرر أن يلقى ملاحظات من وارسو بشأن الحرب فى أوكرانيا.

ويلتقى بايدن، غدا الأربعاء، بزعماء مجموعة بوخارست التسعة، التى تضم أعضاء من الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى: بلغاريا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا.