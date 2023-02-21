أوكرانيا: القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ميلنيك قوله "إن القوات الروسية تقصف كوبيانسك بصواريخ إس -300 ولم تتضح بعد المعلومات حول الدمار والخسائر".

وتسبب القصف الروسى على كوبيانسك فى الأيام الماضية فى تدمير مبنى لمنشأة صحية، ومنشأة صناعية مدنية، ومبنى سكنى من 9 طوابق، ومنازل خاصة، ومرآب، ومبان زراعية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.