زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 5 كيلومتر إلى الشمال الشرقى عن مدينة ماتشيراتا فى مقاطعة ماركى على الساحل الشرقى الإيطالي، وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.

ولم ترد على الفور أى معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا ومصابين.

ويأتى ذلك على خلفية زلزال جديد بقوة 6.4 درجة، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، مساء الإثنين، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار مبان، وذلك بعد أسبوعين فقط من الزلزال المدمر فى المنطقة ذاتها، والذى حصد أرواح أكثر من 45 ألف شخص فى البلدين.