الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد روسيا حتى العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الوثيقة التى نشرت فى الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبى، أنه "بناء على مراجعة القرار، ومع مراعاة الإجراءات غير القانونية المستمرة التى تتخذها روسيا ضد أوكرانيا، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية حتى 24 فبراير 2024".

ومنذ نهاية فبراير من العام الماضى، وافق الاتحاد الأوروبى على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.

وأعلن الاتحاد الأوروبى منذ فبراير العام الماضى جملة من العقوبات ضد 1386 فردا و171 مؤسسة ومنظمة روسية.