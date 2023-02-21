العالم اليوم - معركة باخموت تستعر.. خطوة استراتيجية مهمة لروسيا

انتم الان تتابعون خبر معركة باخموت تستعر.. خطوة استراتيجية مهمة لروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 09:22 صباحاً - أعلنت روسيا، الإثنين، أنها سيطرت "بشكل كامل" على بلدة مجاورة لمدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا والتي تسعى القوات الروسية إلى السيطرة عليها منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "متطوعين من مفارز هجومية، بالتعاون مع وحدات محمولة جوا ودعم وحدات مدفعية، حرّروا تماما بلدة باراسكوفيتشفكا".

وتقع هذه البلدة عند المدخل الشمالي لباخموت، عند تقاطع طريقين مهمّين.

وكانت مجموعة "فاغنر" المسلحة الموجودة على خط المواجهة في معركة باخموت، أعلنت الجمعة الاستيلاء على باراسكوفيتشفكا.

ومنذ أكثر من 6 أشهر، تحاول "فاغنر" والجيش الروسي السيطرة على مدينة باخموت التي تحمل أهمية استراتيجية محدودة ولكنها اكتسبت دلالة رمزية كبيرة بسبب طول فترة القتال ومدى صعوبته.

وتكبّدت قوات كييف وموسكو خسائر فادحة هناك، بينما يعتقد عدد من المحلّلين أن روسيا تودّ الاستيلاء عليها قبل حلول الذكرى الأولى لإطلاق عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير.

معركة الشرق