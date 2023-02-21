العالم اليوم - مزيد من الرفاهية والإنتاجية.. عند العمل أيام محددة بالأسبوع

انتم الان تتابعون خبر مزيد من الرفاهية والإنتاجية.. عند العمل أيام محددة بالأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 09:22 صباحاً - يعتبر تخفيض أيام العمل من 5 لـ4 في الأسبوع واحدة من أكثر الأمنيات رواجا عند العاملين، إلا أن دراسة جديدة كشفت ما يمكن أن تحققه تلك الأمنية من نتائج إيجابية في حال تنفيذها.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وجد مجموعة من الباحثين البريطانيين أن تقليص أسبوع العمل يعزز رفاهية الموظفين مع الحفاظ على الإنتاجية.

وقال الباحثون إن 71 بالمئة من الموظفين المشاركين في التجربة، التي استمرت 6 أشهر عانوا قبلها من "الإرهاق" المتعلق بالعمل.

وأكد 39 بالمئة أن التوقف عن العمل ليوم واحد جعلهم يشعرون بقدر أقل من التوتر.

وخلال التجربة، انخفضت نسبة الإجازات المرضية بنسبة 65 بالمئة، كما انخفض عدد الموظفين الذين يرغبون بترك وظائفهم إلى 57 بالمئة.

وقال البروفيسور بريندان بورشيل من جامعة كامبريدج: خلال التجربة كان العمال أقل ميلا إلى إضاعة الوقت، وسعوا بنشاط إلى تعزيز التقنيات التي تعمل على تحسين إنتاجيتهم".

يصف جو رايل، مدير حملة "4 أيام في الأسبوع"، النتائج بأنها "لحظة اختراق كبيرة" لفكرة أسابيع عمل أقصر.

وأضاف: "عبر مجموعة متنوعة من قطاعات الاقتصاد المختلفة، تظهر هذه النتائج المذهلة أن أربعة أيام في الأسبوع فعالة للغاية".

وأكد: "أسبوع من 4 أيام يعني حياة عمل وحياة أسرية أفضل لكثير من الناس".

وفي تقرير عن النتائج، قالت الشركات التي شاركت إنها تخطط للبقاء على ما جربته، وتقليص أسبوع العمل إلى 4.