العالم اليوم - بينها "الجنية" الإماراتية.. صور لأحدث الأسلحة بمعرض "آيدكس"

انتم الان تتابعون خبر بينها "الجنية" الإماراتية.. صور لأحدث الأسلحة بمعرض "آيدكس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 09:22 صباحاً - افتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة، الإثنين، معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بدورته السادسة عشرة.

وكشفت العديد من الشركات في اليوم الأول من المعرض عن حلول عسكرية وأسلحة تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية.

"جنية" مسيّرة مقاتلة إماراتية

عرضت مجموعة "إيدج"، 11 حلا متقدما في قطاع القيادة المستقلة والمسيّرة بقدرات محسنة لتطبيقات تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية.

ومن أبرز ما قدمته "إيدج" في المعرض المركبة الجوية القتالية المسيّرة "جنية" المخصصة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، مع حمولة عالية ومدى واسع، إلى جانب قدرتها على العمل بسرعة فائقة.

كذلك صُممت "أيرتراك" لتقديم الدعم اللوجستي الاستراتيجي، بما يشمل عمليات إمداد القوات في المواقع النائية والإجلاء الطبي والاستطلاع، وتصل حمولتها القصوى إلى 500 كيلوغرام، وسرعة تحليقها إلى 120 كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداها 360 كيلومترا.

وفي إضافة جديدة إلى مجموعة "كيو إكس"، تم تطوير كيو إكس 6-50 للأغراض اللوجستية وللتطبيقات العسكرية والمدنية.

ويمكن للمروحية المسيّرة العمل بشكل مستقل، وتصل حمولتها إلى 50 كيلوغراما ويبلغ مداها 200 كيلومتر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي المجال البري، عرضت "إيدج" ثلاثة من أكثر مركباتها البرية المسيّرة تقدما حيث توفر مركبة "ثيميس كومبات " دعما ناريا مباشرا عال الدقة للوحدات المناورة وتعمل كمضاعفة للقوة، بينما صممت "ثيميس أوبزيرف" لمهام الاستطلاع التكتيكية، وتم تزويدها بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار للعمليات النهارية والليلية.

وتعمل المركبة "تايب إكس " كمساعدة للوحدات الآلية، ويمكن نشرها بسرعة وعن بعد لمرافقة مركبات المشاة القتالية التقليدية وتوفير قوة نارية مطابقة واستخدامات تكتيكية في ميدان المعركة.

وصممت سفينة 170 Detector USV من شركة أبوظبي لبناء السفن، لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع البحرية والكشف عن الألغام تحت الماء، ويمكن تجهيز السفينة للعمليات المأهولة أو غير المأهولة لأداء مجموعة من مهام القتال البحري والمراقبة ورسم الخرائط للقوات البحرية والمدنية.

ويبلغ حجم السفينة 17 مترا، ويمكنها العمل لمدة 4 ساعات في وضع الدفع الكهربائي الصامت أو بسرعات تصل إلى 40 عقدة في وضع الدفع بالديزل.

رشاش إماراتي خفيف

قدمت "كراكال" التابعة لـمجموعة "إيدج"، الرشاش الخفيف (CLMG 556) ، وهو آلي بالكامل ويبلغ وزنه حوالي 7.8 كيلوغرام.

ويأتي الرشاش مزودا بأخمص قابل للتمديد بخمسة أوضاع، مع مسند للخد قابل للتعديل بثلاثة أوضاع.

وتم تزويد السلاح بقاعدة ليتمكن المستخدم من تثبيت المنظار، كما يأتي بثلاثة أطوال مختلفة للسبطانة سهلة التبديل.

وشهد اليوم الأول من فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" إبرام 11 صفقة بقيمة 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، بواقع 6 صفقات مع شركات محلية و5 شركات مع شركات دولية.