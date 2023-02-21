طاجيكستان.. 19 قتيلا حتى الآن بسبب الانهيارات الجليدية

جدة - نرمين السيد - وقالت خدمات الطوارئ فى بيان "خلال الفترة من 15 فبراير إلى 19 فبراير، تم تسجيل 200 انهيار جليدى وسبعة انهيارات أرضية وستة انهيارات صخرية".

وأضافت: "فقد 19 من مواطنينا حياتهم فى الانهيارات الجليدية".

وتعد طاجيكستان "الدولة الجبلية الواقعة فى آسيا الوسطى، أفقر دول الاتحاد السوفيتى السابق، وهى معرضة للكوارث الطبيعية.

وكان جميع الضحايا تقريبًا يعيشون فى منطقة بدخشان العليا (وتسمى أيضًا جورنو باداخشان)، وهى منطقة تتمتع بالحكم الذاتى على الحدود مع أفغانستان والصين وقيرغيزستان وتحيط بها جبال بامير، وتتجاوز قممها 7000 متر.

تمثل المنطقة المعزولة حوالى نصف الأراضى الطاجيكية، لكنها موطن 2% فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة.

تلقى الرئيس إمام على رحمون، الذى يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود، رسائل تعزية من زعماء دول الاتحاد السوفيتى السابق، وكذلك من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.