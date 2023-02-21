واشنطن توجه اتهاما لـ مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "إندبندنت"، أخبرت سفيرة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، مجلس الأمن فى الاجتماع الطارئ، أن بلادها ستقترح بيانًا رئاسيًا، قائلة، إنه على الأقل يجب أن يوافق جميع الأعضاء الـ 15 على إدانة عمليات إطلاق كوريا الشمالية غير المسبوقة للصواريخ، وحث بيونج يانج على الامتثال لأمن الأمم المتحدة و"الدخول فى حوار هادف".

يتطلب بيان رئاسى من مجلس الأمن دعم جميع أعضائه، بما فى ذلك أقرب حلفاء كوريا الشمالية، الصين وروسيا.

وأكدت توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين قصيرى المدى أمس الاثنين بعد إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات يوم السبت "بأشد العبارات" باعتباره "انتهاكات صارخة" لحظر المجلس على إطلاق الصواريخ الباليستية فى البلاد.

وقال توماس جرينفيلد إن إطلاق الصواريخ وخطاب كوريا الشمالية التهديدى يقوضان السلام والأمن الدوليين.

وحذرت المجلس من أن صمته وفشله فى إدانة الأنشطة الصاروخية لكوريا الشمالية "يعد تقاعسًا يؤدى إلى عدم الأهمية".

ومن جهتهما، ألقت كل من الصين وروسيا، باللوم على الولايات المتحدة فى تصعيد التوترات من خلال تكثيف التدريبات العسكرية التى تستهدف بيونج يانج.

كما ردتال بالقول إن المطلوب الآن هو الحوار بين كوريا الشمالية وإدارة بايدن، وتخفيف التصعيد فى التدريبات العسكرية، وتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، والموافقة على قرار وزعوه فى نوفمبر 2021 بهدف التوصل إلى حل بشأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.