العالم اليوم - مفترس بفكّين فتّاكين.. هل ترى الوحش الكامن في الطين؟

انتم الان تتابعون خبر مفترس بفكّين فتّاكين.. هل ترى الوحش الكامن في الطين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 07:20 صباحاً - أظهرت صورة غريبة تم التقاطها على أحد سواحل ولاية كوينزلاند الأسترالية، تمساح ضخم متصلب تحت الطين فيما ذيله يختفي داخل المياه العكرة، بمشهد يصعب فيه مع اتحاد الألوان وتشابهها تمييز وجود التمساح من عدمه.

وهذا الزاحف القاتل الضخم يمكن لفكييه القويين أن يضغطوا بقوة أكبر من كسارة السيارات الصناعية.

ويمكن أن تنمو التماسيح في تلك المنطقة حتى طول 6 أمتار، ويمكن أن تحبس أنفاسها تحت الماء لمدة ساعة ونصف.

وقام الباحثون بقياس عضة ذلك التمساح الغارق في الطين عند 3700 رطل لكل بوصة مربعة، ما يفوق قوة المكابس الهيدروليكية التي تحطم السيارات والتي تبلغ قوة كبسها 2000 رطل لكل بوصة مربعة.

ووفقًا لأحد السكان المحليين، فإن "طريقة صيد التمساح هي أن فريسته لا تستطيع معرفة متى يقترب".

وفي حين أن هجمات التماسيح على البشر نادرة، إلا أنها يمكن أن تحدث، فمن عام 2015 إلى عام 2018، قُتل أربعة أشخاص في أستراليا في هجمات للتماسيح.