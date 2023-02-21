العالم اليوم - خام برنت يتراجع وسط ترقب لمحضر اجتماع "الفيدرالي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 07:20 صباحاً - افتتح خام برنت القياسي تعاملات الثلاثاء على انخفاض طفيف في ظل ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لإشارات من محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أدى التفاؤل إزاء الطلب وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار أمس الاثنين.

وانخفض خام برنت 59 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.57 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء. أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس، والذي ينتهي اليوم، فارتفع 78 سنتا أو 1.02 في المئة إلى 77.12 دولار في الساعة 0146 بتوقيت غرينتش.

وصعد عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل، وهو الأكثر نشاطا حاليا، 52 سنتا، أو 0.68 في المئة عند 77.07 دولار.

وقالت تينا تينج، المحللة في (سي.إم.سي ماركتس)، "ارتفع الدولار وضغط على أسعار النفط في الجلسة الآسيوية اليوم، مما تسبب في تراجع أسواق النفط عن انتعاش الأمس".

ويترقب المتعاملون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ أدت البيانات المتعلقة بالتضخم الأساسي إلى زيادة مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومع احتمال أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في 2023 وزيادة الطلب من الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وسط شح الإمدادات، فإن الأنظار تتجه الآن إلى السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط.

ويقول محللون إن أسعار النفط قد ترتفع في الأسابيع المقبلة بسبب نقص المعروض وانتعاش الطلب، على الرغم من العوائق على المدى القريب مثل رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن الطلب الصيني على الخام الروسي عاد إلى مستويات بداية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف "سيحاول الغرب الضغط على الصين والهند للبحث عن مصادر بديلة، الأمر الذي من شأنه أن يبقي سوق النفط في حالة شح".

وتخطط روسيا لخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل خمسة بالمئة تقريبا من إنتاجها، في مارس بعد أن فرض الغرب سقوفا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.