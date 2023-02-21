العالم اليوم - الصين: قلقون من الحرب في أوكرانيا وسنعزز حوار السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:18 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، الثلاثاء، أن بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا الذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن بكين ستعمل على "تعزيز حوار السلام".

وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر في بكين: "سنواصل تعزيز حوار السلام، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كل الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك".

ويأتي تصريح الوزير غداة نفي بلاده الاتهامات التي وجهها إليها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومفادها أن بكين تفكر بتزويد روسيا أسلحة لمساعدتها في حربها على جارتها أوكرانيا.

وإثر تصريح بلينكن، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن إقدام الصين على مثل هكذا خطوة "سيشكل بالنسبة لنا خطا أحمر" في العلاقة بين بروكسل وبكين.

والثلاثاء قال وزير الخارجية الصيني: "ندعو الدول المعنية إلى التوقف في أسرع وقت ممكن عن صب الزيت على النار، وإلى التوقف عن إلقاء اللوم على الصين، وإثارة الضجيج بصياحها: اليوم أوكرانيا، وغدا تايوان"، الجزيرة التي تتعهد بكين باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إذا لزم الأمر.

وقبيل أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا عامه الثاني في 24 فبراير، قالت الصين السبت إنها ستعرض هذا الأسبوع مقترحا للتوصل إلى "حل سياسي" للأزمة الأوكرانية.