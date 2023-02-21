أوكرانيا: لقاء زيلينسكى وبايدن سيعمل على تسريع عملية توفير الأسلحة

وأضاف الوزير الأوكرانى -فى تصريحات متلفزة وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الاثنين- إن "كل اجتماع وكل محادثة وحتى المحادثة بين رئيسى أوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على تسريع عمليات التسليم. ولكن هناك عنصرا آخر فلكى تصل الأسلحة، هناك حاجة إلى شيئين: قرار سياسى ولوجستيات منظمة ببراعة.. وحاليا لدينا قرار سياسى ولدينا إرادة سياسية والآن من الضرورى أن تعمل اللوجستيات على الجانب الأوكرانى وإلى جانب الشركاء حتى تصل الأسلحة".
وأضاف أنه من بين الأنواع السبعة من الأسلحة الضرورية التى لم تكن تمتلكها أوكرانيا قبل بدء الحرب، تلقينا ستة فى عام واحد.
وشدد كوليبا على أن "المهمة الرئيسية الآن هى تسليم كل ما تم التعهد به فى الوقت المحدد لأوكرانيا مع أطقم مدربة".
يذكر أن الرئيس الأمريكى جوزيف بايدن وصل فى وقت سابق من اليوم فى زيارة لأوكرانيا حيث أعلن عن حزمة جديدة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.
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