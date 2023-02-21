محمود عباس يترأس اجتماعا للجنة المنبثقة عن القيادة لمتابعة آخر التطورات

جدة - نرمين السيد - ترأس الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة التطورات الأخيرة، على ضوء الاتصالات المهمة الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكى والإسرائيلى.





ووضع عباس الحضور فى صورة آخر التطورات المتعلقة بهذه الاتصالات. وأكد الجميع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى والتمسك بالثوابت الوطنية، وضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب، وفتح أفق سياسى وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدين بصمود أبناء الشعب الفلسطينى فى كل أماكن تواجده.

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