الصين: تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية سيدفع بالوضع إلى مأزق

جدة - نرمين السيد - وقال نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة، داى بينغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "للأسف أصر بعض أعضاء مجلس الأمن الدولى رغم عدم وجود إجماع، على عقد جلسات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى وكثفوا الضغوط على كوريا الشمالية، ما يقوض الدور البناء للتعامل الذى تجرى إقامته والأفكار التى من شأنها أن تسمح بتسوية القضية".
وأضاف أن "تشديد العقوبات سيقودنا إلى المأزق أكثر فأكثر. ومن أجل التسوية على كل الأطراف أن تتخذ الموقف الصائب من عدم الانتشار وتجنب المعايير المزدوجة".
واتهم الدبلوماسى الصينى الولايات المتحدة "بالتهرب من التزاماتها، حيث تشارك فى التعاون النووى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يتعارض مع أهداف معاهدة حظر انتشار السلاح النووي".
واعتبر أن مثل هذه التصرفات ستؤثر سلبا على عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، و"ستزيد من مخاطر نشوب نزاع مسلح فى المنطقة".
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