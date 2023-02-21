بايدن يصل أوكرانيا بعد ساعات من مغادرته أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقام الرئيس بجولة فى العاصمة الأوكرانية فى وقت سابق أمس الاثنين والتقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكى فى عرض للدعم قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية لـ روسيا. أثناء وجوده فى أوكرانيا، تعهد بايدن بأن تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها مع زيلينسكى والشعب الأوكرانى طالما استغرق الأمر للفوز بالحرب، وأعلن عن 500 مليون دولار كمساعدة عسكرية جديدة. وقال باي\ن لـ زيلينسكى: "بعد عام واحد، كييف تقف وأوكرانيا تقف.. الديمقراطية تقف.. الأمريكيون يقفون معك والعالم يقف معك". يقضى بايدن يوم الثلاثاء فى بولندا، حيث يلتقى بالرئيس أندريه دودا ويلقى ملاحظات من وارسو بشأن الحرب فى أوكرانيا. ويلتقى بايدن، الأربعاء، بزعماء مجموعة بوخارست التسعة، التى تضم أعضاء من الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى: بلغاريا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا.

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